國際財經

中美一連兩日在北京舉行的經貿談判已經結束，市場觀望官方發表聲明，雖然美國財長努欽(Steven Mnuchin)指會議有建設性，但西班牙宣布提前大選，市場憂慮歐洲局勢不穩，好淡爭持下，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時31分，英國富時100指數報7213點，升16點或0.23%；德國DAX指數報11085點，跌2點或0.02%；法國CAC 40指數報5100點，升37點或0.75%；意大利富時MIB指數報19909點，升74點或0.38%。

道指期貨暫報25382點，跌45點。

中美一連兩日在北京舉行的經貿談判已經結束，國家主席習近平會見美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)與努欽。努欽表示，與萊特希澤及國務院副總理劉鶴的會議有建設性。

數據方面，英國1月零售銷售按月增長1%，按年更大增4.2%，較市場預期3.4%增幅為高，並為2016年12月以來最大的漲幅。歐羅區去年12月經季調後貿易賬156億歐羅，略低於預期的157億歐羅，前值修正為158億歐羅。

另外，美國今日稍後將公布1月工業產出數據，市場預期按月升0.1%，前值升0.3%。

油價先升後跌，紐約原油期貨現時每桶報54.52美元，跌0.11美元或0.2%；倫敦布蘭特期油報64.77美元，跌0.2美元或0.31%。