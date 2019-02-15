國際財經 港股直擊 即巿股評

每年12月西方零售例旺，不過今年一反常態，受累美國12月銷售勁曳影響，加上可樂業績展望弱(上日大跌8.4%)，拖低道指收跌103點或0.41%，標準500指數跌0.27%，但道指及標指仍守在牛熊線(現處25027及2744點)樓上，納指上日跑出，全日升0.09%，皆因晶片股死頂所致。

歐美經濟數據齊曳

究竟美國零售有幾曳？按月計，美國12月零售跌1.2%，創2009年9月以來最大跌幅，遠差過預期按月升0.1%，扣除汽車及汽油銷售，按月也挫1.4%，亦曳過預期按月升0.4%。由於數據弱過弱煲，大行相繼郁手劈增長預測，摩通將美國第四季GDP增長預測由2.6%下調至2%，巴克萊也從原先預期增長2.8%，降至按年升2.1%。

不單止美國，歐洲銷售亦差，歐洲汽車制造商協會(ACEA)公布，1月份歐洲銷量按年下跌4.6%至122.6萬輛，更連續五個月錄得下跌。而早前公布的歐羅區1月PMI終值只得50.5 創50個月來最低。

著名大淡友David Rosenberg提醒，美國零售數據好差，當中領先指標美國飲食業銷售，在過去五個月中有四個月錄得下跌，下跌速度更是過去25年前所未有，即仲差過2001科網股爆破及2007至2009金融海嘯時期，質疑近期股市強勢仲捱得幾耐。

周三筆者以為美滙見頂回落，隨即翌日掉頭回升，執筆時又重上97樓上(圖一)，美滙相當飄忽，現需緊貼美元走勢，若挾穿97.6奔向98，即表示美元強勢再現，對新興市場(EM)相當不利，因暗示EM走資。

印度股市率先跪低

去年跑贏全球主要股市的印度(圖二)，近日率先跪低。該股市上年累升5.9%，惟近期連番下挫，今日跌穿升軌，連MSCI新興市場指數(圖三)也再升唔郁，甚有見頂味道，而EM市場往往跑先成熟市場，或預示成熟市場見頂徵兆。

金價走勢也十分微妙，正常來講美元勢強，金價(圖一)例必受壓，但美滙是次升至12月中高位，金價未有回落到1280美元附近，反而企在1310美元水平，加上美國十年期債息又再次跌至2.65厘下(圖四)，走勢上呈收窄三角，短期或爆單邊，一旦向下，即市場開始啟動避險模式。

股市方面，恒指企在250牛熊線上(現處28326點)兩日後，今日急吐531點，失守十天(28060點)及牛熊線，暫算是應驗返牛熊線KISS GOODBYE，短期支持位在廿天線，即27618點。

美股比港股強，但亞洲股市向下，料美股今晚會跟跌，若標指跌穿2月8日低位2681，料會下試50天線，約2616。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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