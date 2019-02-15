國際財經

中美高級別經貿磋商結束，投資者聚焦官方公布會議成果；美國零售銷售數據欠佳，投資者對環球經濟放緩的疑慮加深，加上總統特朗普將宣布國家緊急狀態，觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時45分，英國富時100指數報7195點，跌1點或0.02%；德國DAX指數報11035點，跌54點或0.49%；法國CAC 40指數報5074點，升12點或0.24%；意大利富時MIB指數報19865點，升30點或0.15%。

道指期貨暫報25321點，跌106點。

中美一連兩日在北京召開的高級別經貿磋商結束。內地《環球時報》微博轉發總編輯胡錫進的帖文，登出中美談判團隊的大合照，又指磋商順利結束，而以照片的陣勢來看，談判效果應該不錯，雙方都是滿意的。至於美國財長努欽(Steven Mnuchin)亦表示，與萊特希澤及劉鶴的會議有建設性。

不過，稍前有報道指出，中美仍就多項主要議題僵持，包括中國政府被指強迫技術轉移，以及補貼國內工業。在經濟結構改革方面，亦未能縮窄分歧。投資者正密切關注中美官方公布磋商的最新進展。

另外，美國政治局勢方面，參議院多數黨領袖麥康奈爾披露，特朗普將批准由共和黨與民主黨談判代表日前達成的、化解政府停擺危機的邊境保安撥款協議，但同時會宣布緊急狀態，市場擔心白宮與國會再現爭拗，不利經濟發展。

石油出口國組織(OPEC)引領的減產行動，以及沙地最大海上油田部分關閉，刺激油價繼續造好，紐約原油期貨現時每桶報54.47美元，升0.06美元或0.11%；倫敦布蘭特期油報64.74美元，升0.17美元或%0.26。

美國今日稍後將公布1月工業產出數據，市場預期按月升0.1%，前值升0.3%。