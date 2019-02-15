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今日 15:05 國際財經

日股低收1.1% 全周漲2.8%

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中美貿易談判據報無大進展，雙方仍就多項主要議題僵持，加上美國總統特朗普擬宣布國家緊急狀態，利淡投資氣氛，亞太區股市個別發展。

美國去年12月零售業營業額創近10年來最大跌幅，反映經濟於去年底轉弱，令市場更加擔心衰退重臨，拖累日本股市連續兩日下滑。日經平均指數收報20900點，挫239點或1.13%。本周累漲2.79%。

南韓股市挫逾1%，韓國首爾綜合指數收報2196點，挫29點或1.34%。

澳洲股市則靠穩，澳洲普通股指數收報6148點，升8點或0.15%。

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