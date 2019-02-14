國際財經

能源資訊網站Energy Intelligence高級記者Amena Bakr在社交媒體貼文，指稱沙地阿拉伯最大油田Safaniyah本周停產。

消息未獲沙地證實。Safaniyah油田的日產量為100萬桶。紐約3月期油暫報每桶54.51美元，與收市價54.41美元相若。

Price期貨高級分析員Phil Flynn指出，暫時不清楚事情細節，但市場對該油田所生產的重油需求急切。

Energy Intelligence總編輯Alex Schindelar較早時帖文，亦指重油市場供應緊張。