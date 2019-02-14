國際財經

美國兩大房屋按揭擔保機構(「兩房」)、房利美與房地美將於3月向美國財政部支付總共47億美元(366.6億港元)的股息，因為兩間金融機構去年淨利息收入有所上揚。

2008年9月，美國接管「兩房」，並動用1870億美元拯救他們脫離破產命運。其後，「兩房」同意向財政部上繳利潤，作為接管條款之一。

房利美在去年獲得利潤160億美元，是2017年的5倍。房地美去年利潤92.4億美元，前年則為56.3億美元。房利美將於3月底向財政部上繳32億美元，房地美則上繳15億美元。