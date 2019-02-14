國際財經

美國去年12月零售業營業額出現近10年來最大跌幅，反映經濟於去年底轉弱，令市場更加擔心衰退重臨，加上外電指中美貿易談判無大進展，拖累美股全面向下，道指一度挫235點，低見25308點；尾段曾倒升15點，高位觸及25558點，但特朗普雖然會簽署政府開支法令，卻將宣布國家緊急狀態，市場擔心白宮與國會再現爭拗，道指收市仍跌103點或0.41%，報25439點；標指下滑0.27%，收報2745點；納指則倒升0.09%，收報7426點。

聖誕檔期零售跌1.2% 憂衰退

由於早前美國政府停擺，商務部原應在上月中公布的去年12月零售數字延至昨天才出爐，按月跌1.2%，是2009年9月以來最大跌幅，反映經濟活動於去年底放緩；分析師本來預期升0.2%。不計汽車、汽油、建築物料和食品服務的核心零售營業額更大減1.7%。

其他數據亦欠佳。美國首次申領失業救濟人數上周增加4000人，報23.9萬人，較預期會下跌為差；生產商價格指數（PPI）連續第二個月下跌，1月跌0.1%，分析師估計升0.1%；按年計則升2%，幅度是一年半以來最小。數據疲弱反映美國經濟幾乎沒有通脹跡象，加上內需疲弱，支持聯儲局對今年進一步加息可保持耐性的說法，意味未來一段時間都會繼續強調「耐性」。

可口可樂業績差累大市

Bleakley顧問公司投資總監博克瓦爾（Peter Boockvar）表示，零售數據非常糟糕，美國消費者是全球經濟的重要支柱，現在惟有希望僅一個月表現異常，股市從1月至今的反彈能重振消費。

可口可樂是美股跌市另一元兇，這間道指成分股公司上季業績和本年度展望異常差劣，股價挫8.4%，為表現最差道指成分股。思科高收1.8%，為升幅最大道指成分股，英特爾上揚0.6%。

歐股方面，空巴宣布將停產A380客機，反而利好工業股，令歐股早段造好，惟其後被美國數據拖累而回順，英股仍高收0.09%，法股和德股分別下滑0.23%和0.69%。亞股個別發展，日股跌0.02%。

美元昨天原本繼續上揚，在零售數據公布後反覆回落，美滙指數曾失守97，美市尾段跌0.17%，報97.04，美元兌日圓挫0.44%，歐羅兌美元升0.26%。紐約期金跌1.2美元，收報每盎斯1313.9美元。

紐約期油反覆高收1%，報每桶54.41美元，盤中一度由於美國零售數據差，低位倒插至53.08美元；布蘭特期油漲1.5%，報64.57美元。