國際財經

歐洲股市周四收市整體回軟，主要由於美國零售銷售數據差，令投資者對環球經濟放緩的疑慮加深。泛歐股指Stoxx 600收報363點，下跌0.32%。

英國富時100指數收報7197點，升6點或0.09%；德國DAX指數報11089點，跌77點或0.69%；法國CAC 40指數報5062點，回落11點或0.23%；意大利富時MIB指數報19834點，跌154點或0.78%；西班牙IBEX 35指數收報8952點，倒退0.33%或29點。