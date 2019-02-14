國際財經

美國零售銷售數據遠遜預期，抵消中美新一輪經貿談判的利好氣氛，美股早段一度下跌逾200點；惟再有聯儲局官員表示支持暫不加息，加上埃及央行大幅減息一厘，印證全球利率走低的期望，利好華爾街投資氣氛，道指中段幾乎收復所有失地，標指和納指更轉漲。

截至本港時間凌晨約零時28分，道指報25517點，跌25點或0.10%，盤中高位曾觸及25540點，僅微跌3點，而早段曾挫235點，低見25308點；標普500指數現時報2753點，升不足1點或0.02%；納指報7443點，漲23點或0.32%。

儲局理事:宜按兵不動

美國最新公布的零售銷售按月下跌1.2%，遠遜預期之餘，更是超過9年以來最大跌幅，抵消中美貿易談判的利好氣氛。美國聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)表示，最新零售銷售數據加重美國經濟所面臨的下行風險，認為局方現時的貨幣政策按兵不動是合適，資產負債表正常化應當在2019年前結束。

此外，美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數增加4000人，至23.9萬人，多過預期22.5萬人。前周續申領失業救濟人數報177.3萬人，亦多過預期的174萬人。

中美展開新一輪經貿高級別磋商，有外媒引述消息稱，美國總統特朗普正考慮把提高中國進口商品關稅的最後期限推遲60日，以便有更多時間讓兩國繼續談判。

股份方面，全球最大飲品集團可口可樂第四季業績符合市場預期，然而2019年盈利指引較市場預期遜色，股價目前下跌7.5%，暫為跌幅最大道指成份股。思科系統(Cisco)上季轉賺28.2億美元，並預料今季收入將按年增長4%至6%，較市場預期為佳，股價漲3.0%，暫為升幅最大道指成份股。

歐洲方面，英國國會下議院今日稍後會審議多項脫歐修正案，議長伯科(John Bercow)同意議員可就3項修正案進行表決，其中一項修正案要求，容許國會就經修訂的脫歐協議進行表決，或在本月27日辯論下一步行動，而另外兩項修正案分別要求，將3月29日的脫歐期限推遲3個月，以及政府要公布無協議下硬脫歐的影響評估報告。

英國富時100指數收報7197點，升6點或0.09%；德國DAX指數報11089點，跌77點或0.69%；法國CAC 40指數報5062點，回落11點或0.23%；意大利富時MIB指數報19834點，跌154點或0.78%。

紐約期油現時報每桶54.2美元，上揚0.3美元或0.56%。布蘭特期油攀高0.79美元或1.24%，報每桶64.4美元。