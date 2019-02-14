國際財經

全球電子商貿巨擘亞馬遜公布，取消在美國紐約長島建立半個第二總部的決定，原因是當地部分政治人物反對相關建議。

亞馬遜在網站發表聲明，表示雖然有七成紐約居民支持建總部的計劃，但是基於長島市與紐約州有政治人物反對建議，並且表明不願與該公司合作推動建議落實，因而決定取消有關決定。

亞馬遜指出，不會重新啟動尋求第二總部選址的程序，只會繼續在弗吉尼亞州北部興建半個第二總部，以及在田納西州納什維爾(Nashville)興建一個可容納5000人辦公室的計劃。

消息公布後，亞馬遜股價即市暫跌1.3%。