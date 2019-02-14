訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 01:17 國際財經

亞馬遜取消紐約建第二總部

放大圖片

全球電子商貿巨擘亞馬遜公布，取消在美國紐約長島建立半個第二總部的決定，原因是當地部分政治人物反對相關建議。

亞馬遜在網站發表聲明，表示雖然有七成紐約居民支持建總部的計劃，但是基於長島市與紐約州有政治人物反對建議，並且表明不願與該公司合作推動建議落實，因而決定取消有關決定。

亞馬遜指出，不會重新啟動尋求第二總部選址的程序，只會繼續在弗吉尼亞州北部興建半個第二總部，以及在田納西州納什維爾(Nashville)興建一個可容納5000人辦公室的計劃。

消息公布後，亞馬遜股價即市暫跌1.3%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。