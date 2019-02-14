國際財經

美元/加元在本月初(2月1日)下行觸及周線圖上升通道底部支持線1.3064後企穩回升，並由此展開一輪反彈走勢，其後滙價連續4個交易日反彈，並突破100日移動平均線(1.3215附近水平)至1.3300上方，這主要歸功於歐系貨幣全線走弱推動美元上漲所致，美元指數於1月31日至2月11日期間錄得連續8個交易日上漲，強美元帶領美元/加元走出一輪顯著反彈。

不過，上周五(2月8日)加拿大公布的1月份就業數據卻意外強勁，大增6.68萬，遠優於市場預期增幅0.5萬，以及前值增幅0.78萬，鑑於此前市場因加拿大經濟數據表現不佳而削弱了對加拿大央行進一步加息的預期，但1月的強勁就業數據，卻令加拿大加息預期再度升溫，為加元提供支持，拖累美元/加元結束4連漲，並陷入短期調整。

此外，美國對委內瑞拉原油出口實施制裁令原油供應受到衝擊，加大了原油供應中斷的風險，尤其是美國對委內瑞拉石油產業出台的額外制裁措施令委內瑞拉石油生產面臨加速下滑的風險。與此同時，有消息稱，油組的最大產油國沙地承諾進一步減產，種種利好消息令紐約原油期貨價格企穩51美元/桶，並回升至54.5美元/桶附近。鑑於加拿大是原油出口國之一，油價上漲令加元受益，美元/加元在2月13日一度回撤至1.3192。

技術分析方面，美元/加元目前仍維持於周線圖的上升通道內波動，由於滙價曾於2月1日跌至上升通道底部1.3064後企穩反彈，滙價在中長期內的上升之勢應維持有效；短期內若美元/加元能企穩於由2月1日低位延伸而上的支持線(1.3200水平)之上，後市或有機會進一步向上挑戰1.3300，甚至1.3360附近水平。今晚21:30美國將會公布1月零售銷售數據，若數據表現優於預期，將可推動美滙指數進一步反彈，屆時美元/加元有望升向1.3300水平。

策略方面，我們根據2月1日策略於1.3230建立的美元/加元沽盤(目標1.3120，升穿1.3270止損)已於1.3270平倉，虧損50點。短期內待美元/加元反彈至1.3350-1.3360區域沽出，目標1.3210，升穿1.3400止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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