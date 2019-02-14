國際財經

中美展開新一輪貿易談判，加上市傳美國總統特朗普或延長貿易停火期，惟據報中英貿易會談卻突然取消，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時26分，英國富時100指數報7207點，升16點或0.23%；德國DAX指數報11181點，升13點或0.12%；法國CAC 40指數報5096點，升21點或0.43%；意大利富時MIB指數報19920點，跌69點或0.35%。

道指期貨暫報25581點，升93點。

中美今日展開為期兩日的新一輪經貿高級別磋商，美國總統特朗普表示，中美貿易談判進展非常好。外電引述知情人士指出，特朗普正考慮將提高中國進口商品關稅的最後期限推遲60日，以便有更多時間讓兩國繼續談判。

不過，據報中國國務院副總理胡春華取消周末與英國財相夏文達(Philip Hammond)的貿易會談，以示對英國國防大臣韋廉信(Gavin Williamson)有關航母言論的抗議。

數據方面，歐羅區去年第四季國內生產總值(GDP)按季增長0.2%，按年增長1.2%，兩者均符合預期。德國去年第四季經季節調整GDP初值按季持平，低於預期增長0.1%。法國去年第四季失業率由前季的9.1%降至8.8%，創2009年首季以來新低。

另外，美國稍後將公布12月零售銷售數據及上周首次申請失業救濟人數，料分別按月升0.1%及為22.5萬人；至於1月PPI料按月升0.1%。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報54.42美元，升0.52美元或0.96%；倫敦布蘭特期油報64.52美元，漲0.91美元或1.43%。