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今日 16:45 國際財經

中美貿談樂觀 歐股早段上揚

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中美今明兩日展開新一輪貿易談判之際，有傳美國總統特朗普或將加徵中國進口商品關稅的限期延長，市場對貿易談判持樂觀態度，利好投資氣氛，歐洲股市早段上揚。

截至本港時間下午4時45分，英國富時100指數報7212點，升21點或0.3%；德國DAX指數報11206點，升39點或0.35%；法國CAC 40指數報5108點，升34點或0.68%；意大利富時MIB指數報20006點，升16點或0.08%。

道指期貨暫報25580點，升92點。

中美展開新一輪經貿高級別磋商，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)與財長努欽(Steven Mnuchin)共同主持中美經貿高級別磋商開幕儀式。美國總統特朗普表示，中美貿易談判進展非常好。

外電引述知情人士指出，特朗普正考慮將提高中國進口商品關稅的最後期限推遲60日，以便有更多時間讓兩國繼續談判。

數據方面，法國去年末季失業率由前季的9.1%降至8.8%，表現優於市場預期的9.1%，並創2009年首季以來新低，德國末季經季節調整國內生產總值(GDP)初值按季持平，低於預期增長0.1%。

油價延續上日升逾1%的強勢，因市場憧憬中美兩國貿易談判進展良好，加上美國制裁委內瑞拉與伊朗，抵消美國庫存升幅高於預期的負面因素，推動油市造好。紐約原油期貨現時每桶報54.58美元，漲0.68美元或1.26%；倫敦布蘭特期油報64.59美元，漲0.98美元或1.54%。

歐羅區今日稍後將公布末季GDP初值，市場預期按季和按年分別增長0.2%及1.2%，與前值相同。美國亦會公布12月零售銷售數據及上周首次申請失業救濟人數，料分別按月升0.1%及為22.5萬人；至於1月PPI料按月升0.1%。

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