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今日 15:57 國際財經

日本顯示器料連續5年錄虧損

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蘋果供應商日本顯示器公司(Japan Display)預料，將連續第5年錄得年度淨虧損，主要由於公司朝着有機發光二極體(OLED)轉型較遲，以及iPhone銷售放緩，導致來自最大客戶蘋果公司的訂單減少。

陷入困境的日本顯示器公布，去年10月至12月季度淨虧損13億元(日圓‧下同)，這推翻本財年的獲利預測。市場此前預料當季獲利170億元，以及全年獲利81億元。

早前有報道指，日本顯示器將獲得由中國內地和台灣投資者組成財團，所提供最多800億日圓(約56.77億港元)的救助資金。

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