國際財經

美國消費產品巨擘強生(Johnson & Johnson)爽身粉致癌風波，向強生嬰兒爽身粉供應的滑石粉的Imerys Talc America已申請破產保護。

強生近年被揭發，早在逾47年前就知道旗下爽身粉含致癌物質，面對近萬宗訴訟。

面臨逾1.46萬人索償的Imerys，在花費數千萬美元就其滑石粉導致卵巢癌和間皮瘤的指控進行辯護後，該公司申請破產法第11章保護。

法院早前對Imerys和強生作出不利裁決，但兩間公司均堅稱，滑石粉不會致癌或含有石棉，並已就部分個案在上訴法院獲勝訴。