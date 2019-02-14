國際財經

日本去年第四季國內生產總值(GDP)按季增長0.3%，低於市場預期的升0.4%；按年增長1.4%，符合市場預期，因消費者支出和資本支出回升。

上季，內需對GDP貢獻為0.6個百分點，但外需拖低經濟增長0.3個百分點。消費按季升0.6%，遜於市場預期；資本開支增2.4%，高於預期；住房投資增1.1%。

日本經濟再生大臣茂本敏充表示，日本經濟正逐步復甦，預計由內需帶動。他稱，需要關注全球經濟不確定性及金融市場波動，亦要留意貿易問題對全球經濟的影響，包括中美貿易摩擦及英國脫歐情況。