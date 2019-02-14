國際財經

美國總統特朗普雖然在周二表示不滿意兩黨達成的政府撥款共識，但表明不預期會有另一次政府關門，而且《華爾街日報》昨天引述消息報道，除非撥款法案的內容再有大變，否則他應該會簽署法案，加上特朗普說明會考慮延長中美貿談期限，令市場憧憬談判可能有突破，全球股市造好。

通脹按月持平 美滙回勇

道指曾升200點，高位觸及25625點，收市報25543點，漲117點或0.46%；30隻成分股中，Home Depot和3M表現最好，都漲1.5%。標指上揚0.30%，收報2753點，能源股領漲逾1%。納指僅微升0.08%，收報7420點，部分因為受蘋果先升後跌拖累，蘋果收市回落0.4%，盤中一度漲0.9%。歐洲股市普遍企穩，其中英股高收0.81%，但西班牙可能提前大選，當地股市微跌0.01%，表現相對較差。亞股方面，日股高收1.3%。

由於汽油價格下降，抵消了食品和租金成本上漲的影響，1月美國消費價格指數(CPI)連續第三個月保持不變，分析員本來預期按月升0.1%。1月份通脹率按年計為1.6%，是一年半以來最小增幅。不過，核心CPI按月升0.2%，符合預期，按年則升2.2%。

CPI數據公布後，美元重拾升勢，美滙指數尾段升0.49%，報97.17，美元兌歐羅漲0.53%，報1.1267美元，兌日圓升0.46%，報110.99日圓。紐約期金高見1321.7美元，收市報每盎斯1315.1，升1.1美元或少於0.1%。

鮑威爾指經濟仍強勁

沙地阿拉伯稱該國3月產油量將降至每天1000萬桶以下，加上國際能源署(IEA)的每月報告表示，今年全球產量仍有可能超過需求，無阻油價向上。紐約3月期油升1.5%，每桶收報53.9美元，盤中高見54.6，布蘭特4月期油漲1.9%，收報63.61美元。

另外，聯儲局主席鮑威爾周二發表演說時稱，美國經濟仍然強勁，並在回應提問時指出，不覺得美國衰退的風險正在增加。鷹派的堪薩斯聯儲銀行總裁喬治(Esther George)同日重申，支持聯儲局暫停加息，以評估過去幾次加息對經濟的影響，同時指通脹壓力看來並不嚴重。另一鷹派代表、克里夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)認為，沒有證據顯示縮減資產負債表會損害金融市場，當局將在未來幾次會議討論何時結束縮表。

亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)則於周三說，聯儲局需要確保不要行動太快，以免無意中損害了經濟。明年在聯儲局公開市場委員會(FOMC)有投票權的費城聯儲銀行總裁哈克(Patrick Harker)，預計局方今年適宜加息一次，明年再加多一次，認為今年美國經濟增長略高於2%，明年溫和放緩至2%。