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今日 03:56 國際財經

哈克料聯儲局今明年各加息一次

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美國費城聯儲銀行總裁哈克(Patrick Harker)表示，根據經濟前景判斷，聯儲局今年仍適宜加息一次，明年再多加一次。

明年在聯儲局公開市場委員會(FOMC)有投票權的哈克，周三出席一個猶太商業組織活動時表示，儘管美國經濟增長率今年首季或低至貼近1.5%，但其後可望加快，全年預計仍可增長略高於2%，明年則溫和放緩至2%。

哈克稱，美國通脹現時並無壓力，核心通脹並無處於加速路徑，反而輕微調頭向下。各種因素交織下，他認為局方應該採取「忍耐」觀望態度，但強調經濟情勢難以保證不會改變。

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