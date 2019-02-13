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今日 03:18 國際財經

谷歌今年斥逾千億 擴美國數據中心與辦公室

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全球最多網民使用搜尋引擎谷歌計劃今年投放130億美元(1014億港元)，擴大美國數據中心與辦公室。

谷歌行政總裁皮采(Sundar Pichai)在個人網誌表示，上述投資將讓集團可以有足夠空間，聘用數以萬計的僱員，以及為美國多個州創造合共1萬份建築業職位。連同上述新投資，谷歌將可望於美國50個州內的24個州設立辦公地點，聘用逾1萬個僱員。

根據網誌內容，谷歌將繼續在芝加哥與華盛頓的辦公地點，以及倍增弗吉尼亞與喬治亞州的僱員人數。

谷歌披露，去年在美國投放的資金為90億美元。

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