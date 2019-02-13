國際財經

路透引述消息人士稱，德國福士(Volkswagen，又名大眾汽車)入股福特汽車自駕分支出現變數，因為雙方未能就參與自駕分支的安排和涉及金額達成共識。

據悉，福士一直先進行單純的技術合作，下一步才入股福特的自駕分支。不過，福特要求對方最少注資5億美元。

福士與福特未有評論上述消息。

兩間公司1月時公布，將聯手發展商業用小型貨車領域，以及簽訂共同發展電動車與自駕車的意向書。不過，後者商討進度不快，而且近期陷入膠著。消息人士指出，雙方沒有定下達成合作協議的限期，意味可能膠著一段時間。