訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 02:14 國際財經

歐股彈升0.6% 憧憬中美貿談有成果

放大圖片

歐洲股市周三收市整體造好，泛歐股指Stoxx 600收報364點，彈升0.60%，為連續第三個交易日攀升。市場期望中美貿易談判能傳出喜訊，投資者入市態度偏正面。

英國富時100指數收報7190點，上揚0.81%或57點；德國DAX指數收報11167點，上漲0.37%或41點；法國CAC 40指數收報5074點，上升0.35%或17點；意大利富時MIB指數收報19989點，進賬0.93%或184點；西班牙IBEX 35指數收報8982點，回吐不足1點。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。