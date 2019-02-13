國際財經

歐洲股市周三收市整體造好，泛歐股指Stoxx 600收報364點，彈升0.60%，為連續第三個交易日攀升。市場期望中美貿易談判能傳出喜訊，投資者入市態度偏正面。

英國富時100指數收報7190點，上揚0.81%或57點；德國DAX指數收報11167點，上漲0.37%或41點；法國CAC 40指數收報5074點，上升0.35%或17點；意大利富時MIB指數收報19989點，進賬0.93%或184點；西班牙IBEX 35指數收報8982點，回吐不足1點。