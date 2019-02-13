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今日 00:00 國際財經

道指曾升200點 金融股領漲

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市場對中美貿易談判持樂觀態度，加上美國政府應不會再度停擺，以及油價造好，都利好華爾街投資氣氛，美股在金融股和油股帶動下上揚，道指早段一度升200點，為連續第二個交易日攀升。

截至本港時間晚上約11時51分，道指報25616點，升190點或0.75%，稍早時曾漲200點，高位觸及25625點；標普500指數現報2760點，升15點或0.58%；納指報7447點，升32點或0.44%。

高盛股價抽高2.0%，暫時為表現最強的道指成份股，VISA升1.6%，美國運通和摩根大通都漲約1.2%；油股埃克森美孚與雪佛龍齊上揚逾1%。主要科技股FAANG中，只有Netflix下跌逾1%，其餘均告上升，但升幅都不足1%。

中美在周四(14日)及周五(15日)舉行第二次經貿高級別磋商，努欽在北京回應記者提問有關貿易磋商進展時回答，指「到目前為止，一切進展順利」，但沒有透露與哪些官員進行了會晤。他較早前在其北京下榻的酒店表示，希望貿易磋商富有成果，目前兩國正尋求結束一場不斷升級的爭端。

此外，美國共和黨和民主黨早前初步同意，為興建邊境圍牆提供13.75億美元，遠低於總統特朗普要求的57億美元。當地傳媒引述消息指，特朗普雖然對撥款不太滿意，但相信仍會簽署協議，防止華府再次停擺。

經濟數據方面，美國1月消費者物價指數(CPI)按月持平，按年則上漲1.6%，略高於市場預期的上漲1.5%，惟增速創逾1年半低。

歐洲方面，英國首相文翠珊表示政府目標是於3月29日脫歐。英國脫歐大臣柏建熙(Stephen Barclay)則表示，英國並非一定要在文翠珊的脫歐協議或大幅推遲脫歐之間作出選擇。

英國富時100指數報7199點，升66點或0.93%；德國DAX指數報11201點，升75點或0.68%；法國CAC 40指數報5085點，升28點或0.57%；意大利富時MIB指數報20006點，升201點或1.02%。

油價續上揚，紐約原油期貨現時每桶報54.16美元，升1.06美元或2%；倫敦布蘭特期油報63.52美元，漲1.10美元或1.76%。

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