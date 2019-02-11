國際財經

美國股市本周五大焦點，首要的仍然是貿易議題，因為中美兩國本周開始新一輪的貿易談判。另一焦點是聯儲局主席鮑威爾及其他聯儲局高層的發言。數據方面，美國公布的上月通脹與零售數據，也有舉足輕重作用。業績消息方面，本周有60間標指成分股公布財報。

回顧上周，美國總統特朗普表示，3月1日起沒有計劃與國家主席習近平會面，反映兩國可在3月2日美國提高關稅期限前達成協議的可能性不高。周四，美國財長努欽與貿易代表萊特希澤將於北京，與中國代表進行新一輪貿易談判。

市場關注有關談判進展的消息，可能令到大市出現動蕩。

另一方面，鮑威爾將於周二出席公開活動發表演說，有關言論也是交易商的關注焦點，因為可能揭示利率走勢。本周出席活動發言的其他聯儲局高官，還有總監Michelle Bowman、克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)、堪薩斯聯儲銀行總裁喬治(Esther George)、亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)，以及費城聯儲銀行總裁哈克Patrick Harker)。

數據方面，美國周三公布1月消費物價指數，市場預期按月升0.1%，按年升1.9%，撇除能源與食品後的核心指數按月升0.2%，按年升2.1%。如果通脹數據溫和，聯儲局加息可能性預期將進一步下滑。

另外，美國周四公布12月零售銷貨值，市場預期按月升0.1%。零售數據是經濟指南針，勢必影響聯儲局加息看法。本周其他數據方面，還有上月的生產價格指數、本月的密歇根大學消費情緒指數，以及職位空缺報告等。

藍籌業績消息方面，本周有60間標指成分股公布財報，周一有Loews、Diamond離岸鑽探等；周二有西方石油、Groupon、Under Armour、Molson Beers、Activision Blizzard、Shopify等；周三有思科、AIG、Yelp、MGM、NetApp、希爾頓酒店等；周四有可樂、Nvidia、Canada Goose、應用材料、CBS、Avon等；周五有百事、Deere、Newell Brands、Enbridge等。