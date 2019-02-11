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今日 00:38 國際財經

巴黎市控Airbnb違例登廣告 最高罰款逾億

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法國巴黎市長Anne Hidalgo接受法國報章《Journal du Dimanche》訪問時表示，巴黎市政府控告租屋網站Airbnb惡意刊登1000個非法租房廣告，此舉可能導致該個網站被判罰最多1250萬歐羅(1.09億港元)。

根據法國法例，法國業主可簽訂短期租約，但每年不能夠多於120天，而業主須登記，以確保符合上述規定。根據法國2018年通過法例，Airbnb等公司如果刊登有關違規租務廣告，每個最多可罰款1.25萬歐羅。

Airbnb發言人回應稱，已引入新安排，確保符合上述規定。

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