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中美下周四、五在北京舉行新一輪經貿高級別磋商，內地《環球時報》發表社評，敦促美方放棄單贏想法，尊重貿易協議雙贏的基本規律。

社評指出，中國已決心加大改革開放的力度，圍繞知識產權、非公有制企業獲得平等地位等，都會進行調整。美國的一些要求與中方的改革計劃形成了重疊。但是中國的基本經濟制度不可能改變，中國發展高科技的權利不能夠喪失。圍繞這些美方不應再抱有幻想，相信經過之前的幾輪接觸，美方已經瞭解到中國的底線。萊特希澤(Robert Lighthizer)、努欽(Steven Mnuchin)來北京應該不是為了突破中方底線。

眾所周知，中國的國家元首同時是中國的政治核心，中國全社會具有堅定的核心意識。如果說對協議達成後落實不了的擔心是正常的，這樣的擔心更多出自中國方面才是合乎邏輯的。美國這段時間的政治生態蘊含了比一般情況下更多的不確定性，而中國對於重大事項的執行力度無疑在當今世界首屈一指。

社評又稱，這一輪中美貿易磋商非常關鍵，希望兩國的團隊都不辱使命，為兩國元首的共識最終變成中美全面貿易協定掃清最後的障礙。美方尤其要冷靜研判形勢，一旦談判失敗，美方現在的綜合承受力一點也不比中方大。相信中美都不願意把雙贏變成雙輸，那麼就請放棄單贏的想法，尊重貿易協定都必須是雙贏的基本規律吧。