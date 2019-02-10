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中美下周四、五在北京舉行新一輪經貿磋商，如果磋商有進展，據報美國或延長3月1日的談判期限。

中國商務部表示，國務院副總理劉鶴將於2月14日至15日在北京，與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財長努欽(Steven Mnuchin)舉行新一輪中美經貿高級別磋商。雙方將在不久前華盛頓磋商基礎上，就共同關注問題進一步深入討論。美方工作團隊將於2月11日提前抵京。

CNBC引述白宮高級官員透露，美國總統特朗普3月1日前雖不會與中國國家主席習近平會面，但兩人會通電話。

白宮高級官員表示，不知道在3月1日限期前會發生甚麼事，目前此限期仍有效，但兩國元首通電話後，此限期或有變化。如果美方認為雙方磋商取得重大進展，美國可能會延長限期。

白宮一名官員早前稱，磋商將聚焦要求中方進行結構性改革，包括知識產權及強迫企業技術轉移等議題。美國副貿易代表格里什(Jeffrey Gerrish)將會先率團，周一到北京，與中方展開副部級會議。

國家主席習近平去年12月在阿根廷與特朗普會晤後，貿易戰停火90日，美國暫緩向中國進口貨調升關稅。若中美在3月1日仍未能達成貿易協議，美國會就2000億美元的中國入口貨關稅，由10%調高至25%。

內地《環球時報》發表社評，敦促美方放棄單贏想法，尊重貿易協議雙贏的基本規律。今輪磋商非常關鍵，希望兩國團隊不辱使命，為兩國元首的共識最終變成中美全面貿易協議，掃清最後障礙。