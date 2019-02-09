國際財經 香港財經 中國財經

特朗普擬發指令 禁中國電訊設備

外媒引述消息報道，美國總統特朗普或於下周簽署行政命令，禁止美國無線網絡採用中國電訊設備。另外，中美雙方將於2月14日至15日在北京展開第三輪貿易談判。

蓬佩奧下周訪中歐 關注華為當地業務

美國政府官員指出，國務卿蓬佩奧下周展開訪問匈牙利、斯洛伐克與波蘭等中歐國家，預期將向有關國家表達關於中國電訊設備商華為的關注，尋求阻礙華為產品在區內的銷售。

三藩市聯儲:美國經濟增長放緩至2%是好事

三藩市聯儲銀行總裁Mary Daly表示，2019年的美國經濟增長預測是2%，仍高於經濟可容許增速的上限，她希望有關增速可進一步放慢。

華航700機師無限期罷工



台灣中華航空勞資談判破裂，桃園機師職業工會華航分會周五趁農曆年假期及周末出入境高峰之際，清晨6時起展開無限期罷工，當日起3天內至少37班航班、數千名乘客受影響。若勞資未能達成協議，餘下日子影響範圍難預料。

外圍焦點簡訊

￭ 紐約4月期金升4.3美元，收市報每盎斯1318.50美元。

￭ 紐約3月期油收市升0.2%，報每桶52.72美元。

￭ 路透引述美國民主黨眾議員Nita Lowey表示，國會兩院跨黨派特別協調委員會正加速討論邊境保安撥款議題，希望在下周一達成協議。

￭ 全球首富貝索斯（Jeff Bezos）指控親總統特朗普的美國八卦周報《國家詢問報》勒索他，要求他澄清該報有關他婚外情的報道沒有政治動機，否則便公開他傳給第三者的裸露親密照片。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27827點，跌124點，較今日恒指收市27946點，低水119點，成交20935張。

￭ ADR港股比例指數報27952，較港高6點。

￭ 森美控股(00756)公布，截至去年年底止，中期虧損9750萬元(人民幣．下同)，每股虧損7.23分；不派中期息。

超大現代(00682)公布，預期截至去年12月底止，中期收入及虧損減少50%以上，2017年同期虧損6.55億元。

￭ 獨立股評人David Webb指艾伯科技（02708）主席兼控股股東黎子明把其持有的約55.81%股份，抵押予中國富強金融（00290）以換取融資，但未有作出相關披露。艾伯科技周五收市後發公告，證實其事。

￭恒基韓家輝表示，今年預計推售5個全新項目，合共約1200伙，若連同餘貨合共涉逾1800伙。