國際財經

中美兩國貿易談判前景不明朗，繼續困擾美國股市，但藍籌業績有利有蔽，尾市更有買盤出現，三大指數反覆，榮辱互見。道瓊斯工業平均指數連升7周。

道指周五跌63點或0.3%，收市報25106，本周累升0.2%。標準普爾500指數收市升1點，報2707，累升0.1%。納斯特綜合指數升9點或0.1%，收市報7298，本周累升0.5%。

美國總統特朗普前一天指出，沒有計劃與國家主席習近平在3月1日前會面。投資者關注中美兩國貿易談判前景，以及全球經濟增長放緩情況，以致股市受壓。同時，美國傳媒報道，特朗普將於下周發出行政指令，禁止美國電訊商購買中國設備。

Renaissance Macro Research主席Jeff deGraaf表示，前一天的跌市是因應此前升勢而作出的調整，而且從期權交易數據分析，股市也是整固時候。

London Capital Group研究部主管Jasper Lawler指出，市場原先期望貿易協議很快落實，因而提前入市，現時情況有變，加上藍籌業績消息乏善足陳，股市自然也須整固。

個別股份方面，業績欠佳的玩具巨擘孩之寶跌1%，對手美泰業績佳，股價急升23%。化粧品集團Coty、零售商Skechers USA與旅遊網站Expedia業績勝預期，股價分別升32%，15%與2.3%。電藝與Motorola Solutions也造好，有助標指錄得上揚。鋁材巨擘Arconic業績雖優於預期，股價跌3.3%。

歐洲股市偏軟，Stoxx Europe 600指數跌0.6%。

紐約4月期金升4.3美元或0.3%，收市報每盎斯1318.50美元，本周累計跌0.3%。紐約3月期油收市升8美仙或0.2%，報每桶52.72美元，本周累計4.6%。

ICE美滙指數升0.1%至96.63。