國際財經

中美兩國貿易談判可能沒有預期般順利，引發市場對全球經濟增長放緩的關注升溫，美國股市下滑。

道瓊斯工業平均指數倒退220點或0.9%，收市報25169。標準普爾500指數回落25點或0.9%，收市報2706。納斯特綜合指數下滑86點或1.2%，收市報7288。

較早時，白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)接受霍士新聞網訪問時表示，中美兩國距離達成貿易協議仍有很長遠距離。其後，美國CNBC電視台報道，國家主席習近平不大可能在3月1 日前與美國總統特朗普會面。特朗普跟著證實有關消息。市場關注中美兩國貿易議題未有解決跡象，引發美國股市下滑。

同時，德國12月工業產值意外倒退0.4%，以及歐盟調低歐羅區今明兩年經濟增長預測等消息，進一步反映全球經濟可能顯著放緩，股市跌幅擴大。

此外，社交媒體Twitter、電訊商T-Mobile US與美國餐廳巨擘Chipotle Mexican Grill公布的上季業績榮辱互見，市場未有如近期般一面倒地唱好。業績欠佳的Twitter收市跌9.8%，Chipotle與T-Mobile分別升11%與2%。

SIA Wealth Management首席市場分析員Colin Cieszynski表示，市況近期累計升幅不少，因此昨天藉貿易談判不順利而回吐。他估計，標指短期內可望在2600與2800點區間徘徊，靜待下一個重要訊息再決定走勢。

億順全球策略師Kristina Hooper認為，中美兩國貿易不順利其實並未令人感到意外，因為3月1日的時限很短，而談判範疇很廣泛。

個別股份方面，能源股表現最差，標普能源分項指數跌2.1%，費城半導體指數挫2.2%。美國2間地區銀行BB&T與SunTrust合併，兩者分別上揚4%與10%。

數據方面，美國本周首次申領失業救助人數減少1.9萬個，至23.4萬個，優於預期。

歐洲股市受壓，Stoxx Europe 600指數跌逾1%。

紐約4月期金跌20美仙，收市報每盎斯1314.20美元。紐約3月期油跌1.37美元或2.5%，收市報每桶52.64美元。

布蘭特4月期油回落1.06美元或1.7%，收市報每桶61.63美元。

ICE美滙指數升0.1%至96.502。