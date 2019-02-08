國際財經

美國破產法院法官批准，正進行破產重組的當地最大百貨公司西爾斯(Sears)，其主席蘭珀特(Edward Lampert)提出的52億美元(405.6億港元)收購資產建議。此舉導致結束業務的西爾斯分店數量大幅減少，數以千計美國僱員保留工作崗位。

法官Robert Drain在周四結束為期多天的聆訊時，拒絕受理包括無抵押債權人會議的反對，批准有關建議。

蘭珀特旗下公司是唯一向法庭提交收購資產建議的企業。根據其建議，蘭珀特的公司將收購425間西爾斯分店與相關資產，保留4.5萬個職位。