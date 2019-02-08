國際財經

憂慮全球經濟增長放緩，美股早段下跌，道指挫逾300點。Twitter股價下挫逾11%。

截至本港時間晚上零時10時38分，道指報25055點，跌334點或1.32%；標普500指數報2692點，跌38點或1.42%；納指報7255點，跌120點或1.63%。

美國社交網站Twitter首季收入預測遜預期，股價一度急挫逾11%。Twitter第四季盈利2.55億美元，按年增長1.8倍；經調整後每股盈利31美仙，勝市場預期的25美仙。每月活躍用戶3.21億，低於市場預期3.238億。

Twitter預計第一季度收入介乎7.15億至7.75億美元，平均值低於市場預期的7.66億美元；並預期首季營運開支按年上升20%。

歐盟委員會調低歐羅區經濟增速預測，歐洲股市跌幅擴大，英國富時100指數報7146點，跌26點或0.38%；德國DAX指數報11125點，跌198點或1.76%；法國CAC 40指數報5025點，跌53點或1.06%；意大利富時MIB指數報19662點，升333點或1.67%。

歐盟委員會表示，將今年歐羅區經濟增速預測由1.9%下調至1.3%；2020年增速預測由1.7%下調至1.6%。將今年歐盟27國經濟增速預測由2%下調至1.5%；將2020年歐盟27國經濟增速預測由1.9%下調至1.8%。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報52.29美元，跌1.72美元或3.3%；倫敦布蘭特期油報61.17美元，跌1.42美元或2.42%。



