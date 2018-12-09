國際財經

日產汽車披露，將阻止前會長戈恩(Carlos Ghosn)進入巴西里約熱內盧一個住宅單位，因為擔心他會毀滅證據。

巴西籍的戈恩被日本檢方指稱涉虛報薪酬和挪用公款等不當行為，11月19日被捕。其後，日產革除他的職務。東京檢察官一直扣留他，但法定拘留時限將於12月10日屆滿。有消息人士指出，戈恩與另一名日產前高層，以及日產最快在周一被檢察官起訴。

較早時，巴西法庭發出命令，批准戈恩可進入一間由日產擁有的里約熱內盧住宅單位。日產在星期日指出，將向巴西較高級法院申請，阻止上述命令的執行。