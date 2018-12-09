國際財經

英國傳媒報道，首相文翠珊計劃，押後原定星期二在國會表決脫歐協議，不過，首相府發言人否認報道，表示將如期投票。

文翠珊接受《星期日郵報》訪問時表示，若國會否決她與歐盟達成的脫歐協議，將會對英國帶來嚴重不確定性，可能引致英國提前舉行大選，甚至出現無協議之下脫歐。

較早前《星期日泰晤士報》引述政府消息人士表示，文翠珊將在明天宣布前往布魯塞爾進行最後一次外交談判，希望達成更好的協議，爭取國會通過，這或導致將於當地時間周二舉行的議會投票推遲。