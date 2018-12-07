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布拉德暗示聯儲局須推遲至明年加息

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德稱，由於美國國庫券孳息曲線變得非常平坦的緣故，聯儲局可能並不會在12月會議加息，或會推遲至明年1月。

產油國達減產協議 紐油升逾2%

油組明年1月起減少日產量80萬桶，非油組產油國據報減少40萬桶產量，減幅合共為120萬桶。紐約期油升2.2%，收報每桶52.61美元。

美職位僅增15.5萬 道指收市插558點

美國11月職位只增加15.5萬個，工資升幅亦略低於預期，反映經濟有放緩跡象，道指一度急瀉662點，收市仍挫558點或2.24%，標指跌2.33%，納指急挫3.05%。蘋果遭摩根士丹利調低目標價，股價跌3.5%，Facebook、亞馬遜、Netflix和Alphabet亦下跌。

孟晚舟出席保釋聆訊 涉以港公司與伊朗交易

華為副董事長孟晚舟被捕後，加拿大溫哥華法院周五首次就她的案件進行保釋聆訊。根據控方在法庭宣讀的資料，孟晚舟將面對違反美國制裁伊朗禁令的指控。控罪指她涉及利用香港公司Skycom，與伊朗進行非法交易。

外圍焦點簡訊

￭ 美國11月非農業新增職位15.5萬個，低於預期；失業率3.7%，符預期。12月密歇根大學消費信心指數維持在97.5，勝預期。

￭ 美國10年期債息跌2.9個基點，報2.856厘，並低見2.848厘。

￭ 美滙指數尾段跌0.16%；歐羅曾升穿1.14美元；美元兌日圓跌0.28%。

￭ 紐約期金曾見7月以來高位每盎斯1255.8美元，收市回順報1252.6美元，升0.7%。

￭ 泛歐股指Stoxx 600收市升0.62%；英、法股分別漲1.1%和0.68%，德股倒跌0.21%。

￭ 歐盟副主席安西普：歐盟應該對華為和其他中國科技公司感到擔心。

￭ 中國探月工程嫦娥四號探測器成功發射，開啟人類首次月球背面軟著陸探測之旅。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.8863元，較周四紐約尾盤跌52點子。

德銀料樓價跌15% 港明年恐陷衰退

德銀警告，受樓市降溫和中美貿易戰影響，本港明年經濟可能會陷入衰退，要到2020年始溫和復甦。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報25947點，較港收市低116點。

￭ 夜市期指收報26100點，較昨日恒指收市高水36點。

￭ 中移動(00941)母公司在內地展開5G系統試驗。

￭ 信置(00083)旗下觀塘凱滙周五中午1時開始收票，截至晚上7時收逾800票，超額3倍。

￭ 中生製藥(01177)周五回購股份涉1.67億元；公司副主席兼執董增持3000萬股。

￭ 中遠海發(02866)附屬擬於上交所發行不逾24.55億人民幣的資產支持證券。

￭ 力世紀(00860)配售3.33億股新股，集資淨額1.69億元。

￭ 珠海控股投資(00908)擬與母企互換資產。

￭ 新龍國際(00529)就分拆新龍酒店獨立上市，每持10股可獲分派1股新龍酒店。

￭ 鮮馳達(01175)擬收購從事新鮮食品及雜貨交付服務的電子商務平台。