國際財經

美國11月職位增長大幅放緩，只增加15.5萬個，工資升幅亦略低於預期，反映經濟有放緩跡象，不單促使市場進一步猜測明年聯儲局放慢加息步伐，也擔心美國經濟是否逐步轉差。美股周五初段造好，道指曾升147點，但很快就因對經濟的憂慮而掉頭向下，一度急瀉662點，收市仍挫558點。美元轉弱，刺激金價升至5個月高位。

工資增幅遜 加息勢減速

聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）稱，由於美國國庫券孳息曲線變得非常平坦，聯儲局可能不會在12月會議加息，或會推遲至明年1月，是首次有聯儲局官員公開暗示須推遲加息至明年。

勞工部最新數據則顯示，美國11月非農業職位僅增加15.5萬個，遠少過市場預期的20萬個，以及10月份經修訂下調後的23.7萬個；失業率則一如所料，保持在3.7%的49年低位。

至於市場關注的平均時薪按月增長0.2%，低於預期的0.3%，按年增長則符合預期，報3.1%；每周平均工時也從10月的34.5小時降至34.4小時。

平均時薪按年計算連續第二個月增長超過3%，卻仍不足以令聯儲局官員擔憂通脹，促使部分市場人士質疑是否應繼續上調利率。

儘管就業報告整體來說比預期差，不過，德國安聯集團首席經濟顧問埃爾埃里安（Mohamed El-Erian）認為仍算穩健，與市場近日冒起的衰退言論不符，相信聯儲局不會因為今次略差的就業數據而取消12月加息，但將促使局方下調2019年的加息預測。

利率期貨顯示，職位數據公布後，市場對2019年的加息預期進一步回落，目前估計明年加息不會多過1次，與聯儲局9月預期明年會加3次，相差甚遠。

蘋果拖冧市 油股反彈

道指收市挫2.24%，報24388點；標指跌2.33%，收報2633點，11個板塊之中只有公共板塊上升，標指技術上確認出現「死亡交叉」，即50天移動平均線跌穿200天線，並收於200天線下方；納指下滑幅度最大，急瀉3.05%，收報6969點。除了擔心經濟，蘋果是拖累大市的另一元兇，摩根士丹利以iPhone銷售轉弱為由，調低蘋果目標價，令蘋果股價跌3.5%；其他科技巨頭Facebook、Alphabet、亞馬遜、Netflix也跟隨下跌，跌幅介乎1.5%至6.2%；蘋果與Alphabet已抹掉今年以來的升幅，蘋果市值較高位蒸發3000億美元；晶片股急挫，AMD收市瀉8.6%；能源股亦由升轉跌0.6%，未受產油國減產量較預期大，刺激油價上升的消息支持太久。石油出口國組織與俄羅斯等非油組產油國達成減產協議，紐約期油升2.2%，收報每桶52.61美元，本周累計升3.3%。

本周累計，標指跌2.3%，道指跌4.5%，納指跌4.9%，三大指數齊創3月以來最大單周跌幅；小型股指數羅素2000本周累計跌5.5%，創2016年1月以來最大單周跌幅。道指亦抹去今年以來的累積升幅。

歐股整體造好，泛歐Stoxx 600指數從周四的兩年低位反彈，收市升0.62%；英股和法股分別漲1.1%和0.68%，德股倒跌0.21%。連跌數天的亞股回穩，因為美股道指周四曾急插784點，最終只低收79點，納指更倒升0.42，對亞股帶來支持。日股及韓股上揚0.8%及0.3%。

美元受壓，美滙指數尾段跌0.16%，報96.62。歐羅曾升穿1.14，之後報1.1408美元，升0.25%。美元兌日圓跌0.28%，報112.68日圓。德國商業銀行（Commerzbank）外滙策略師指出，美元面臨新的壓力，市場對美國利率見頂和全球經濟增長放緩的預期均有所增加。

金價5個月高 一周漲2.2%

金價衝上7月以來高位，紐約2月期金曾見每盎斯1255.8美元，收市回順報1252.6美元，升0.7%，主要因為投資者降低了對聯儲局積極加息的預期。全周來說，金價累積升2.2%，是8月底以來最好的一周表現。

職位報告令人失望，緩和投資者對通脹疲弱的憂慮，美債孳息下跌，10年期債息跌2.9個基點，報2.856厘，並低見2.848厘。

另外，密歇根大學消費信心指數在12月維持在97.5不變，高於市場預期的97.3。