今日 05:25
國際財經
美國聯儲局公布，10月消費者借貸按年率化調整後的升幅為7.7%，是11個月以來最高。
報告指出，循環性信貸的年率化升幅為10.7%，而非循環性信貸年率化升幅為6.7%。
美職位僅15.5萬 道指收市插558
今日信報
華為涉透過滙控違規與伊朗交易
美牛未告終 死叉後例彈
信析
｜
今日信報
為何5G成中美大戰主角
李海潮
｜
今日信報
【信報月刊】《二十一世紀資本論》作者：有…
中美和談揚股滙 後市還看息率
張劭聲
｜
財富管理
Lighthizer appointment signals tough trade talks ahead for China
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
初創勇對負評危轉機
StartupBeat
吉利大嘆賣車難 憂華為涉貿戰損信心
港股直擊 ｜ 昨日 19:45
中移動母企全國開展5G系統試驗
重要通告 ｜ 昨日 19:48
中生製藥回購股份 副主席增持
香港財經 ｜ 昨日 21:07
丘鈦11月攝像頭模組銷量按年升96%
重要通告 ｜ 昨日 18:26
交行信行等六行遭銀保監大額罰款
中國財經 ｜ 昨日 20:45
安踏夥騰訊等組財團408億購Amer
重要通告 ｜ 昨日 18:22
青島銀行10億人幣設理財子公司
重要通告 ｜ 昨日 18:52
郵儲行擬斥80億人幣設理財子公司
重要通告 ｜ 昨日 18:16
金管局:視反應判斷處理其他虛擬銀行申請
香港財經 ｜ 昨日 18:27
HPC料全年盈利跌五成
重要通告 ｜ 昨日 18:49
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2018 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞