國際財經

路透引述消息人士稱，活躍投資基金Elliott持有德國製藥巨擘拜耳的股權。

消息人士指出，Elliott持有拜耳股權已超過一年，但未有披露其實際持股量，因而與拜耳近期完成收購孟山都的事件無關。根據德國法例，如果持有上市公司逾3%股權，須作出申報。

據悉，Elliott一直想與拜耳管理層對話，但仍未能夠與行政總裁Werner Baumann或他的同事會面。Baumann從不與持股的對沖基金股東會面。

由Paul Singer主理的Elliott，以及拜耳拒評上述消息。