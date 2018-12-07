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今日 05:23 國際財經

Elliott傳持德國拜耳股權

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路透引述消息人士稱，活躍投資基金Elliott持有德國製藥巨擘拜耳的股權。

消息人士指出，Elliott持有拜耳股權已超過一年，但未有披露其實際持股量，因而與拜耳近期完成收購孟山都的事件無關。根據德國法例，如果持有上市公司逾3%股權，須作出申報。

據悉，Elliott一直想與拜耳管理層對話，但仍未能夠與行政總裁Werner Baumann或他的同事會面。Baumann從不與持股的對沖基金股東會面。

由Paul Singer主理的Elliott，以及拜耳拒評上述消息。

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