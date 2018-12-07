國際財經

美國最新公布的經濟數據未如預期，有聯儲局官員首次暗示須推遲至明年才加息，加深華爾街對美國經濟放緩的憂慮，道指早段短暫反覆造好後即告轉跌，並失守25000點關，在科技股與金融股弱勢下，尾段一度擴至最多跌597點，三大指數的跌幅都超過2%，納指亦跌穿7000點關。

投資者亦繼續憂慮美國與中國的貿易糾紛或難化解，都不利大市表現。截至本港時間凌晨約3時16分，道指報24405點，跌541點或2.17%，稍早時最多挫597點或2.39%；標普500指數報2636點，跌59點或2.20%；納指報6995點，跌192點或2.68%。

美國非農就業數據遜預期，11月的新增就業和工資漲幅均較預期為差，但失業率維持在近50年來的最低水平。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)更表示，美國就業增速可能尚未見頂，美國赤字佔GDP比重將會下降。不過，聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）其後表示，由於美國國庫券孳息曲線變得非常平坦的緣故，聯儲局可能並不會在12月會議加息，或推遲至明年1月。

摩根士丹利把蘋果目標價從253美元下調至236美元，蘋果股價受壓，暫時跌2.7%。此外，晶片股沽壓未除，相信仍受到華為副董事長孟晚舟被捕的事件影響，中國外交部發言人耿爽表示，美加暫未向中方提供任何當事人違反兩國法律的證據。AMD與輝達（NVIDIA）暫時分別瀉逾8%和6%，英特爾挫3.7%，暫時為跌幅最大的道指成份股，微軟回落3.6%，Caterpillar下滑3.1%。金融股表現亦差，VISA暫跌2.8%，高盛回落2.3%，摩根大通下滑2%。

油組達成減產協議的消息利好油價，紐約原油期貨每桶報52.91美元，升幅放緩至2.76%；油股雪佛龍反彈0.03%，暫時為唯一上升的道指成份股，埃克森美孚則偏軟0.80%。

歐洲方面，市場聚焦英國國會下周二就脫歐協議表決。德國執政德國基督教民主聯盟(CDU)舉行黨大會，選出該黨秘書長克蘭普-卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）繼任主席，作為總理默克爾的接任人選。歐洲股市收市整體反彈，泛歐指數Stoxx 600收報345點，回升0.62%，收復上日急挫3%的部分失地。