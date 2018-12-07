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今日 00:33 國際財經

科技股插水 道指反覆挫逾400點

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美國最新公布的經濟數據未如預期，市場憧憬聯儲局未來或會放慢加息步伐，美股經歷昨晚的過山車後，周五表現續反覆，道指短暫造好後轉跌，在科技股與金融股弱勢下，早段失守25000點關口，並擴大至跌逾400點，道指與標指的跌幅都超過1%，納指跌近2%。

投資者續憂慮美國與中國的貿易糾紛或難化解，同時擔心美國經濟可能放緩，都不利大市表現。截至本港時間凌晨約零時26分，道指報24525點，跌421點或1.69%；標普500指數報2653點，跌42點或1.59%；納指報7049點，跌138點或1.93%。

美國非農就業數據遜預期，11月的新增就業和工資漲幅均較預期為差，但失業率維持在近50年來的最低水平。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)更表示，美國就業增速可能尚未見頂。美國赤字佔GDP比重將會下降。

摩根士丹利把蘋果目標價從253美元下調至236美元，蘋果股價受壓，暫時跌2.4%。此外，晶片股沽壓未除，相信仍受到華為副董事長孟晚舟被捕的事件影響，中國外交部發言人耿爽表示，美加暫未向中方提供任何當事人違反兩國法律的證據。AMD與輝達（NVIDIA）暫時都瀉約5%；道指成份股英特爾挫2.5%，跌幅之大僅次於Caterpillar的2.8%，以及IBM的3.3%。金融股表現亦差，高盛暫回落2.5%，VISA都跌2.2%，摩根大通下滑1.4%。

油組達成減產協議的消息利好油價，紐約原油期貨現時每桶報53.62美元，升2.13美元或4.14%；倫敦布蘭特期油升4.8%。油股雪佛龍反彈1.1%，埃克森美孚則偏軟。

歐洲方面，市場聚焦英國國會下周二就脫歐協議表決。德國執政德國基督教民主聯盟(CDU)舉行黨大會，將選出新一任主席，作為總理默克爾的接任人選。

歐洲股市，泛歐股指Stoxx 600暫反彈0.91%；英國富時100指數升1.54%；德國DAX指數升0.12%；法國CAC 40指數漲1.11%。

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