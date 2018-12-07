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今日 00:12 國際財經

OPEC+同意減產120萬桶 布油漲逾5%

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石油出口國組織（OPEC）結束兩日年會，會後發表公報表示，將在2018年10月的基礎上，每日減產石油80萬桶。此外，阿聯酋石油大臣表示，非OPEC產油國將每日減產40萬桶。換言之，油組與非油組產油國（合稱OPEC+）總共將每日減產120萬桶。

消息公布後，國際油價仍在高位徘徊。截至本港凌晨零時零分，紐約期油每桶報53.91美元，上揚4.70%，盤中高位暫見54.22美元；布蘭特期油上漲5.64%，報每桶63.45美元，盤中高位暫見63.73美元。

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