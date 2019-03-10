即巿股評 港股直擊 國際財經

恒指周五收報26063點，跌92點(0.35%)；周初受惠於「習特會」為中美貿易戰取得90天的緩衝期，港股顯著上升，可惜美國長短債息倒掛「凶兆」乍現，加上「華為事件」令中美關係再添疑慮，恒指整個星期回落442點(1.7%)。港股不致於暴瀉，美股周四(6日)奇蹟V彈應記一功。

美股周三休市，悼念已故前總統老布殊，於周四復市當日，三大指數早段急挫，道指最多勁插784點(3.14%)，惟受聯儲局或在明年不再加息的憧憬刺激，尾市收復大部分失地，埋單僅跌79點；納指表現較佳，曾挫2.43%，最後卻倒升。

標普500指數也一度下滑2.91%，雖然成功拗腰反彈僅跌0.15%，但預計將步納指後塵，逃不開「死亡交叉」(50天線插穿200天線)的魔爪。附【圖】所見，標指周四收市50天線與200天線差距已縮窄至不足2點，如果再沒有奇蹟推動大市短時間內大幅上揚，相信死亡交叉未來一周將降臨在最具代表性的美股指數身上。

市場研究機構Bespoke早前以更嚴格定義的死亡交叉(除了50天線跌穿200天線外，更要兩條平均線同步向下)，統計由上世紀「大蕭條」至今的數據，發現自1928年以來，標指共出現死亡交叉12次，其後3個月及6個月平均分別有3.53%和7.45%進賬，而且上升比例逾七成半。

信報投資研究部以1980年後的數據計算，結果亦類似，標指近40年來共出現18次死亡交叉(毋須兩平均線向下)，發現其後短期錄得跌幅機會雖較大，惟隨着時間伸延，指數上漲比例都會提高，平均變幅也由跌轉升。

本欄早已指出，納指在死亡交叉後博取短線反彈有不俗的勝算，而標指情況亦相若，即使出現死亡交叉，也不應急於沽貨；這和分析3個月與10年期債息失守0.5厘的結果吻合(詳見12月7日本欄)，美股中短期內依然具看好的條件。

何以這個用上「死亡」定名、一直被視作利淡後市的訊號，似乎沒能在美股身上發揮可怕的殺傷力呢？原因之一，是死亡交叉訊號相對滯後，出現時其實代表指數已下滑一段時間，醞釀反彈。

至於另一個重要因素，就是美股多年處於長期牛市中，出現死亡交叉只屬步入調整階段，在消化沽壓後便重展升浪。

值得留意的是，就算在大型熊市，例如1987年股災、2000年科網泡沫爆破，以至2008年金融海嘯，由於死亡交叉出現時，股市已錄得若干跌幅，因此亦有機會迎來中短期的反彈。

然而，投資者不要忽視，在熊市時死亡交叉後仍會極深度下瀉，除非確定今次美股未致步入大型熊市，否則，即使博中線反彈存在一定贏面，也不宜過分進取。

信報投資研究部

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