國際財經

周四(12月6日)有「小非農」之稱的美國11月ADP私人機構新增就業職位17.9萬，不及預期增加19.5萬，創3個月以來新低，美國10月耐用品訂單終值按月下降4.3%，差於預期2.4%跌幅，在美國三年與五年期國債收益率於2007年以來首次出現「倒掛」，以及美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)強調未來加息步伐將更多取決於經濟數據的情況下，美國經濟數據表現疲軟令市場對聯儲局放緩其加息步伐的預期升溫，美滙指數受此拖累失守97.00至日內低位96.52，歐羅/美元則一度升穿1.1400至1.1409，但最終仍輾轉回落至1.1360至1.1380附近整固。

相較於美國經濟數據的表現，近期歐羅區公布的經濟數據表現尚算平穩，但歐羅區通脹上升勢頭有所減弱，而且市場擔憂環球經濟增長放緩，將會阻礙歐羅區經濟復甦步伐，不過歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)曾表示，歐羅區經濟增長勢頭削弱，並不足以打亂歐洲央行退出資產購買計劃(QE)。周三(12月5日)據消息人士透露，歐洲央行決策者正在討論2019年逐步退出貨幣寬鬆政策的想法，若歐羅區如期退出QE令加息預期升溫，歐美兩地的利率差縮減或將為歐羅/美元提供上行動力。

但短期而言，英國脫歐障礙重重、法國的「黃馬甲運動」持續發酵、以及意大利反對大幅削減2019年的赤字目標等一眾風險事件均限制歐羅走強，其中周五(12月7日)市場傳言意大利政府只願意對2019年預算案進行微調，意大利下議院將在12月7日對預算案投票，意大利上議院將在12月10日對預算案投票，若意大利與歐盟矛盾進一步升級，料將限制歐羅/美元進一步反彈。

技術分析方面，儘管近期歐羅/美元仍可企穩1.1300關口之上，但多次升至1.1415附近均遇強勁沽壓，似乎正在日線圖形成整固三角形之型態，短期內或會繼續在1.1300至1.1420之間波動。投資者可重點關注今晚21:30公布的美國11月非農新增就業職位，若非農數據表現不佳令聯儲局加息預期進一步削弱，歐羅/美元有望升破三角形頂部阻力1.1420並進一步挑戰1.1500水平。

策略方面，我們根據11月23日策略已於1.1305買入歐羅/美元(上望1.1480，跌穿1.1260止損)，並於1.1400提前平倉，獲利95點。短期內若歐羅/美元回落至1.1300-1.1320區域，我們將買入歐羅，上望1.1480，跌穿1.1260止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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