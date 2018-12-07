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今日 18:57 國際財經

歐股中段續升 觀望美非農就業數據

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中美強調有信心能在未來90日內達成貿易協議，歐洲股市中段持續上揚，惟市場仍觀望英國脫歐進展、油組減產會議結果，以及美國非農就業數據等消息。

截至本港時間傍晚6時50分，英國富時100指數報6816點，漲112點或1.68%；德國DAX指數報10904點，升93點或0.87%；法國CAC 40指數報4849點，漲69點或1.44%；意大利富時MIB指數報18840點，升197點或1.06%。道指期貨暫報24814點，跌93點。

就華為副董事長兼首席財務官孟晚舟在加拿大被捕一事，中國外交部發言人耿爽表示，美加暫未向中方提供任何當事人違反兩國法律的證據，重申中方一貫依法保護在華外國人的合法權益。

數據方面，歐羅區第三季國內生產總值(GDP)確認為按季增長0.2%，符合預期；按年增長1.6%，預期為上升1.7%。德國10月工業生產按月下跌0.5%，市場原本預期升0.3%。英國11月房價按月下降1.4%，預期為增長0.5%。

另外，美國稍後將公布11月失業率及非農業就業人口變動，預料分別為3.7%及增19.8萬人，前值分別為3.7%及增25萬人。

油價走低，紐約原油期貨現時每桶報51.33美元，跌0.16美元或0.31%；倫敦布蘭特期油報60.22美元，升0.16美元或0.27%。

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