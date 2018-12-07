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今日 18:13 國際財經

來寶集團續磋商重組 或面臨破產保護

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新加坡商品交易商來寶集團(Noble Group)表示，將尋求調整原有的債務重組計劃，或面臨尋求破產保護的可能。

新加坡警方、金管局和新交所監管公司昨日發布聯合聲明稱，禁止來寶集團在當地交易所重新上市，而重新上市是來寶35億美元債轉股重組計劃中的一部分。

該集團指出，新加坡當局禁止其重新上市的做法非常令人失望，並稱計劃以其他方式進行重組，而非在新加坡重新上市，且已與債權人磋商。

來寶集團並未明確提到會尋求破產保護，但該公司今年曾公開警告稱，若規模35億美元的重組計劃失敗，將啟動破產程序。

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