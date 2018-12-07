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今日 16:42 國際財經

OPEC未達減產協議 伊朗料成障礙

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路透引述石油出口國組織(OPEC)消息人士透露，由於該組織的領導者沙地阿拉伯，尚未同意向遭制裁打壓的伊朗給予減產豁免，故伊朗預料將成為OPEC達成減產協議的主要障礙。

消息稱，OPEC周四初步同意減產以提振油價，但要等非OPEC產油大國俄羅斯作出承諾後，才會決定確切的減產數量。

OPEC周五繼續在維也納開會，之後將與包括俄羅斯在內的其他主要產油國代表會面。沙地能源大臣法利赫(Khalid al-Falih)表明，對達成減產協議沒有信心。

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