國際財經

路透引述石油出口國組織(OPEC)消息人士透露，由於該組織的領導者沙地阿拉伯，尚未同意向遭制裁打壓的伊朗給予減產豁免，故伊朗預料將成為OPEC達成減產協議的主要障礙。

消息稱，OPEC周四初步同意減產以提振油價，但要等非OPEC產油大國俄羅斯作出承諾後，才會決定確切的減產數量。

OPEC周五繼續在維也納開會，之後將與包括俄羅斯在內的其他主要產油國代表會面。沙地能源大臣法利赫(Khalid al-Falih)表明，對達成減產協議沒有信心。