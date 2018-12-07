國際財經

中美強調有信心能在未來90日內達成貿易協議，市場圍繞兩國關係的悲觀情緒逐漸消退，歐洲股市早段上揚。惟英國脫歐陷入僵局、法國示威活動未平息，以及產油國減產會議結果難預料等多項不明確因素，抑制大市升幅。

截至本港時間下午4時39分，英國富時100指數報6780點，漲76點或1.14%；德國DAX指數報10868點，升57點或0.53%；法國CAC 40指數報4834點，漲54點或1.13%；意大利富時MIB指數報18828點，升185點或0.99%。

道指期貨暫報24777點，跌130點。

華為副董事長孟晚舟涉違反美國貿易禁運在加拿大被捕，為中美元首貿易休戰重新添上陰霾。但中國商務部其後表示，對未來90天內與美國達成協議充滿信心。美國總統特朗普亦在Twitter上表示，有信心中美兩國可在90天內達成貿易協議。

法國周末或爆發新一輪示威活動。法國政府早前宣布暫緩增加燃油稅6個月後，當地有工會仍號召周末再上街示威，延續「熒光黃背心」運動，為防爆發新一輪衝突，巴黎多個著名景點亦會暫時關閉。

石油出口國組織(OPEC)首日會議結束，各方雖有意減產，但未能就減產規模達成實質協議，該組織將於今日稍後會與包括俄羅斯在內的其他主要產油國代表會面，進一步商討減產可能性。沙地能源大臣法利赫表明，對達成減產協議沒有信心。他稍早前提出，每天減產100萬桶石油便已足夠，但俄羅斯據報則希望在明年首3個月期間，每日最多減產15萬桶。

數據方面，德國10月工業生產按月下跌0.5%，市場原本預期升0.3%。這表明當地經濟可能出現降溫。

外界擔心主要產油國未能達成減產協議，或減產幅度低於市場預期，拖累油價走低，紐約原油期貨現時每桶報51.28美元，跌0.21美元或0.41%；倫敦布蘭特期油報59.86美元，跌0.2美元或0.33%。

歐羅區今日稍後將公布第三季國內生產總值(GDP)終值，市場預期按季和按年分別增長0.2%及1.7%，均與前值相同。至於美國11月失業率及非農業就業人口變動料分別為3.7%及增19.8萬人，前值分別為3.7%及增25萬人。

此外，加拿大亦會公布11月失業率及當月就業人數變動，預料分別為5.8%及增加1萬人，前值分別為5.8%及升1.12萬人。