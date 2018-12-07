國際財經

華為太子女孟晚舟加拿大被拉風暴，昨日踩冧全球股市，但《華爾街日報》突報道，美國聯儲局官員正考慮本月議息暗示一種新的「觀望模式」，意味明年或會放慢加息，令隔晚道指曾大插784點後拗腰，收市僅跌79點，連帶亞洲股市今日亦喘穩。

評論普遍認為，去年佔全球基站設備(4G)市佔率第一(28%)的華為，今次危機是中興(00763)事件翻版，目的是要封殺華為5G業務，由於投資者憧憬華為受今次打擊後，排第二及第三位的愛立信(27%)及諾基亞(23%)市佔率勢必上升，帶挈昨晚兩股在美國股價分別升逾4%。

華為影響力遠超中興

筆者認為，若從中興事件翻版及打擊華為5G業務，對整個拆局是過份樂觀，絶對是低估嚴重性，原因有三個。

首先中興與華為規模差距甚大，以上半年收入比較，中興收入394.3億元人民幣，但華為同期收入已達490億美元(3383.2億元人民幣)，華為收入規模已是中興逾8倍，即是說華為影響力遠比中興大！

其次年屆73歲華為創辦人任正非，過往行事極度低調兼非常神秘，只知讀工程出身，隨後加入軍方，最高階級到副所長，但並無軍銜，後來轉到石油企業工作，在1987年於深圳創立華為。

市場一向認為華為與軍方關係密切，更傳有軍方背景，也指創業初期獲軍方和國企訂單，聯同與首任妻子外父的關係，所以已有分析認為，今次突拉太子女，美國意識形態上即等同向中國軍方動土。

最後是美國想打擊華為人工智能(AI)發展。美國商務部早前公布史上最嚴的技術出口管制清單，特別關注人工智能出口，內地最強AI企業之一是晶片設計公司海思半導體(Hisilicon，下稱海思)，海思是全球AI晶片企業排行榜第十二位，為內地企業排行最高，有專家更認為海思的設計能力已追上海外龍頭企業。

海思前身是華為集成電路設計中心，在2004年10月創辦，經過多年發展，去年9月推出全球首款手機AI晶片「麒麟970」，由台灣台積電代工，並搭載華為Mate 10手機。從美國角度看，華為在AI領域是遠超想像，的確是不得不防。

法國「黃背心運動」可左右股市

講番股市，基本上仍是美股主導全球股市方向，新聞焦點是下周英國脫歐表決方案、12月19日聯儲局議息外，新加入還有華為事件，以及要留意法國「黃背心運動」，從觀察推測，雖然法國政府讓步撤銷燃油稅計劃，示威者卻似乎勢要推到總統馬克龍下台才肯罷休，足以左右全球股市。

綜合以上，股市大形勢仍是偏弱，但短期下跌幅度大，美國標指亦有回升機會，若彈回至200天線(2762點)，仍可小注買3倍逆向標普槓桿ETF SPXS。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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