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今日 10:35 國際財經

日產前會長戈恩最快下周一被起訴

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日本檢察部門據報最快將於下周一(10日)起訴日產前會長戈恩(Carlos Ghosn)。

《日經新聞》引述消息人士報道，日本檢方計劃下周一以新的漏報薪酬指控再次逮捕戈恩，延長其扣留時間，並同時作出起訴。當局又計劃以在證券報告中進行錯誤陳述、違反日本金融工具和交易法的罪名起訴日產。該公司前董事凱利(Greg Kelly)也將被起訴。

戈恩於11月19日因虛報薪酬和挪用公款等不當行為而被捕，下周一將是他延長後的拘留期限的最後1天。

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