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今日 06:29 國際財經

市場關注中美衝突 美滙下滑

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華為高層被捕消息引發市場關注中美兩國貿易問題再度惡化，避險情緒升溫，美元滙價下滑。

ICE美滙指數從全日低位輕微回升，尾段跌0.3%至96.802。

歐羅兌美元造好，升0.3%至1.1374美元。對中國經濟敏感的貨幣澳元滙價偏軟，兌美元跌0.6%至0.7226美元，其全日低位為0.7192。

避險貨幣造好。美元兌日圓跌0.5%至112.65日圓。美元跌0.5%至0.9931瑞士法郎。

加元兌美元升0.2%至1.3388加元。英鎊兌美元微升至1.2778美元，前一天為1.2735。

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