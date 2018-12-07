國際財經

環球投資者原本已懷疑，美國總統特朗普與中國國家主席習近平同意休戰及展開談判，最終未必有成果，豈料昨天又傳出美國在「習特會」同日向華為開刀，由加拿大出手拘捕華為副董事長兼首席財務官、創辦人任正非女兒孟晚舟，觸發中美貿易戰再升級的恐慌，全球股市周四急挫。其中，道指周二收市急瀉799點，周四一度再暴挫784點，兩個交易日最多曾瀉千六點。不過收市奪回大部分失地，納指更倒升。

美國周三哀悼前總統老布殊，股市當天休市，周四復市大幅波動，道指和標指一度將今年的升幅再度化灰。但道指收市僅跌79點或0.32%，報24947點，盤中一度3.13%；標普500指數微收市跌0.15%，報2695點，盤中曾挫2.90%；納指收市更倒漲0.42%，報7188點，盤中一度下挫2.43%。

恐慌加劇 VIX曾見個半月高

反映恐慌情緒的美股波動指數VIX曾急升25%，至一個半月高位25.94，收市大幅回落至升2.1%。歐、亞股市亦全線向下，英、法、德股市挫逾3%，日股收市跌1.91%。

有市場人士說，美股投資者周二已覺得不對勁，認為中美貿易談判未必有進展，現在再爆出華為風暴，令前景存在更大變數。全球晶片股一度受累，因為這行業的供應鏈屬全球化，而且不少科技公司與華為有生意往來。

美國電訊設備商高通（Qualcomm）是華為的主要供應商，股價周四曾跌2.4%，收市持平，晶片製造商AMD及美光（Micron）為華為的流動裝置供應晶片，AMD曾大挫5%，美光跌4.7%，但收市分別倒升0.8%和2.1%。另一晶片商英特爾（Intel）日前才宣布完成與華為合作的5G網絡測試，該公司股價倒升1.3%；歐洲晶片股則顯著下滑2%至3%。

投資者憂慮中國會就華為事件採取報復，針對華為在手機市場上的對手蘋果，拖累蘋果跌1.1%。華為在電訊設備市場的歐洲對手、瑞典愛立信則獲帶動，升超過2%；另一對手諾基亞因芬蘭休市，其股票昨天未有交易。

債息一度續倒掛 金融股捱沽

全球股市早已受眾多不利因素困擾，例如科網股連月下滑、英國脫歐前途未卜等。避險資產受追捧，美國債息進一步下跌，美國10年期債息尾段報2.891厘，跌2.13個基點。

孳息曲線續局部倒掛，2年期美息曾較5年期稍低，惟尾段2年期回復高於5年期1.89個基點。債市走勢拖累美國金融股跌1.4%，是表現最差板塊之一。

主要產油國昨天開始會議，仍未就減產規模拍板，令油價大跌，紐約期油一度挫逾5%，收市每桶報51.49美元，仍挫2.7%，倫敦布蘭特期油收報60.06美元，挫2.4%，險守60大關。美國能源股跌1.7%，是另一個領跌的美股板塊。

避險資產日圓和黃金造好，尾段日圓升0.45%，每美元兌112.68日圓，紐約期金升1美元，每盎斯收報1243.6美元。美國長債孳息繼續低迷，美元受累，美滙指數報96.74，跌0.27%。

經濟數據方面，美國供應管理協會(ISM)11月非製造業指數升至60.7，高於預期；11月Markit服務業PMI終值及綜合PMI終值均較預期理想；惟耐用品訂單按月減少4.3%，跌幅超過預期。此外，美國10月貿易逆差擴大至555億美元，是連續第5個月擴大，最新首次申請失業救濟人數報23.1萬人，亦高過預期。